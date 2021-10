Elezioni Comunali 2021, Petruro Irpino: eletto il sindaco Giuseppe Lombardi 81 voti con il 54 per cento di preferenze per la sua compagine

Eletto il sindaco di Petruro Irpino, Giuseppe Lombardi della lista “Petruro Futuro”. 81 voti con il 54 per cento di preferenze per la sua compagine. Manfredi Genito con la lista "Patto per Petruro" ha ottenuto 60 voti ossia il 40 per cento delle preferenze, mentre per Giuseppe Fortunato candidato sindaco della lista "Petruro Rinasce", 9 voti con il 6 per centro delle preferenze.