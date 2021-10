Elezioni comunali 2021, Villamaina: il nuovo sindaco è Trunfio La lista "Villamaina tra tradizione e futuro" ha vinto con 382 voti

Eletto il sindaco di Villamaina, Nicola Trunfio della lista "Villamaina tra tradizione e futuro" che ha vinto con 382 voti con il 51,14 per cento di preferenze per la sua compagine. Stefania Di Cecilia con la lista "Democrazia Partecipazione" ha ottenuto 365 voti ossia il 48,86 per cento delle preferenze.