Montoro Democratica contro Giaquinto: "Depotenziata capacità Consiglio Comunale" Il gruppo di opposizione annuncia l'assenza alla prossima assise

Con una nota indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai consiglieri e al Prefetto di Avellino, Montoro Democratica annuncia la propria assenza alla prossima seduta consiliare.

La recente convocazione del C.C. e il relativo O.d.G. impongono una riflessione, già posta, su diversi aspetti che attengono alla possibilità di esercizio delle funzioni dei consiglieri.

Una convocazione frettolosa in periodo natalizio, con difficoltà di partecipazione per diversi consiglieri, rimarca ancor più altre latenti difficoltà:

- Nessuna conferenza dei capigruppo che stabilisse data e O.d.G; - Tempi sempre più ristretti per il lavoro delle Commissioni Consiliari da non consentire un serio approfondimento degli argomenti;

- Regolamenti da modificare, senza nessuna urgenza;

- Interrogazioni che non trovano risposte (vedi gli inutili lavori allo stadio comunale e la sua interdizione al pubblico; la decisione di spostare la biblioteca dalla Casa della Cultura alla frazione San Bartolomeo; il mancato utilizzo della struttura ex scuola di San Bartolomeo per fini promozionali del turismo sul territorio con scelte di altre strutture; un report sulle diverse attività di supporto in diversi settori delle attività amministrative; una linea sul percorso da seguire per il PUC e sull’attività collaterale commissionata dal Comune, ecc…)

- Variazioni di bilancio portate sempre a ratifica, impedendo al Consiglio ogni valutazione sulle scelte per una puntuale destinazione dei finanziamenti;

- Le proposte relative a regolamenti “devono essere comunicate ai capigruppo almeno dieci giorni prima dell’adunanza nella quale devono essere esaminate. Il deposito degli atti avviene al momento dell’invio ai capigruppo dandone avviso ai consiglieri” (p.5 art. 45 reg. del Consiglio Comunale), pertanto il regolamento all’O.d.G. non può essere trattato.

Un Consiglio che si occupi di questi argomenti, senza peraltro una disamina attenta nelle Commissioni, non può assolvere compiutamente alle sue prerogative. Il compito primario della programmazione sui temi di diversa e varia dimensione della vita comunale devono ritornare nel dibattito consiliare. Le prerogative dei consiglieri comunali, che aspettano riscontri a legittime interrogazioni, debbono essere rispettate e vanno portate all’esame del Consiglio Comunale. Il gruppo consiliare Montoro Democratica ritiene necessario che questi aspetti vengano adeguatamente recuperati alla normalità dei rapporti in essere nell’azione amministrativa e che il Consiglio possa al meglio esercitare le proprie funzioni.

Pertanto, stante la precarietà del merito e istruttoria degli argomenti portati all’O.d.G. e la depotenziata capacità del Consiglio rispetto alle sue prerogative, il Gruppo Consiliare comunica, con sommo rammarico, che non parteciperà alla seduta consiliare del giorno 27 dicembre c.a. Augura al Sindaco, all’Amministrazione Comunale e al Consiglio Comunale buone festività natalizie, auspicando che le difficoltà sollevate, nell’esercizio delle loro funzioni, possano essere superate nell’interesse della vita pubblica e dell’attività amministrativa.

IL GRUPPO CONSILIARE MONTORO DEMOCRATICA Mario Bianchino, Gennaro Ricciardelli, Stefania Siano, Vincenzo Bruno, Giovanni Gaeta, Lepre Guglielmo