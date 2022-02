Comune: Cipriano, Marietta e Nicola Giordano entrano nel gruppo PD La soddisfazione di Iacovacci: "Più uniti verso le prossime amministrative"

Abbiamo presentato questa mattina al Presidente del Consiglio Comunale di Avellino, Ugo Maggio, la nostra richiesta di adesione al gruppo consiliare del Partito Democratico. Si tratta per noi di una naturale evoluzione di un percorso avviato con le Amministrative del 2019 in occasione delle quali siamo stati espressioni di liste federate e accomunate dallo stesso programma e dallo stesso candidato sindaco. Oggi, alla luce della fase di ricostruzione del partito su base unitaria, come testimoniato dalla presentazione di una candidatura unica alla segreteria provinciale del Pd, la nostra scelta non solo ne è la naturale conseguenza, ma vuol essere assolutamente una posizione funzionale a rendere l’azione del partito in città sempre più incisiva. Si tratta di un passaggio che abbiamo condiviso con il capogruppo del Partito Democratico, Ettore Iacovacci, e con il consigliere Franco Russo. In questi anni abbiamo sempre avuto una forma di collaborazione costruttiva, ora fondiamo le nostre energie sotto le insegne del Pd che è la nostra comune casa politica. Vogliamo rafforzare questa presenza politica continuando lungo la strada di un’opposizione seria e responsabile per affermare con maggiore forza la nostra visione di città e portare avanti quei valori che hanno contraddistinto da sempre la nostra azione» dichiarano i consiglieri comunali di Avellino Luca Cipriano, Marietta Giordano e Nicola Giordano.

Soddisfazione viene espressa dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale ad Avellino, Ettore Iacovacci: «Siamo di fronte ad una scelta importante e ad un momento politico di grande valore per la nostra città. Con l’ingresso nel nostro gruppo dei consiglieri Luca Cipriano, Marietta Giordano e Nicola Giordano si rafforza la nostra posizione, affidando al Partito Democratico un ruolo sempre più centrale sulla scena politica cittadina, in perfetta linea con la strada fin qui intrapresa che ha portato alla candidatura di Nello Pizza alla segreteria provinciale del nostro partito. Con loro abbiamo svolto fin qui un lavoro comunque sinergico, ma da oggi in poi la nostra presenza sarà più strutturata, più lineare e quindi più forte. Andremo avanti unitamente e convintamente, consapevoli che il PD ha il dovere e il ruolo per essere guida nelle vicende politiche e amministrative del Comune di Avellino».