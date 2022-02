Guerra, SIbilia: "Gli ucraini hanno diritto al rispetto del territorio" La solidarietà del Sottosegretario agli Interni

“Gli ucraini hanno diritto al rispetto del territorio che amano e in cui hanno le loro fiere radici e la loro storia. In queste ore dì sgomento per quanto avviene in Ucraina ed alle porte dell’Europa, vorrei esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà gli amici della comunità ucraina in Italia, che vivono ore dì angoscia per le sorti dei loro cari in patria, molti dei quali stanno mettendo a repentaglio la propria vita per difendere la propria nazione. Siamo e saremo al loro fianco, non li lasceremo soli” E' quanto afferma il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia