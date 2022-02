Festa: "Il Pd ci ha fatto una cortesia. Governeremo a lungo" Il sindaco torna sull'ingresso di Cipriano Marietta e Nicola Giordano nel gruppo consiliare dem

Fibrillazioni nel pd avellinese che agitano la maggioranza di Gianluca Festa. I nuovi equilibri dem con l'ingresso di Luca Cipriano, Marietta e Nicola Giordano nel gruppo consiliare sono destinati ad avere ripercussioni. ma il primo cittadino si sente in una botte di ferro.

“Il passaggio dei tre è solo una cortesia che ci hanno fatto. E' lacerato in minoranza perchè ormai non so quante contraddizioni si stiano sommando all'interno di quel gruppo consiliare. Il partito ha fatto una cortesia alla maggioranza perchè, avendo esclusi tutti dall'anagrafe del Pd, non c'è più il problema dell'appartenenza ai gruppi consiliari. Hanno risolto quello che poteva essere un dubbio. D'altronde, con questa opposizione, andremo avanti non solo per i prossimi due anni e mezzo ma anche per i successivi cinque. Speriamo che in minoranza continuino ad esserci questi esponenti".

Sull'ingresso del consigliere comunale Carmine Di Sapio nel partito Più Europa: "Credo che abbia effettuato la scelta giusta. In Più Europa potrà esprimere tutte le sue potenzialità ed impegnarsi nella difesa dei diritti civili. Per la maggioranza non cambia nulla. Ci rafforziamo e portiamo avanti il progetto che abbiamo condiviso due anni fa. Abbiamo una maggioranza solida e coesa che si è ritrovata due anni e mezzo fa su un progetto sua una idea di Avellino e su quell’idea sta andando avanti".

Ma intanto sull'amministrazione piove, è il caso di dire, una nuova tegola. Le nuove case popolari di via tedesco appena consegnate già presentano infiltrazioni Festa si scrolla di dosso le responsabilità appalti di vent'anni fa l'assessore Antonio Genovese assicura un rapido intervento ma intanto non c'è pace per gli inquilini.