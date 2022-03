Petracca: "Pnrr, incontro in Regione con Buonopane. Irpinia al centro" Oggi incontro con De Luca e Bonavitacola. Il consigliere regionale: programmare ora è fondamentale

"Oggi con il Presidente Vincenzo De Luca ed il Vicepresidente Fulvio Bonavitacola per un incontro importante insieme al Presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane perché programmare è essenziale, in particolare in questa fase". Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca illustrando le linee guida strategiche discusse oggi con il Governatore De Luca e il suo vice Boanvitacola in Regione.

"Le opportunità legate al Pnrr, le strategie di sviluppo tra assistenza sanitaria, infrastrutture e politiche sociali: di questo abbiamo discusso oggi perché il dialogo tra Regione e Provincia resta fondamentale e va alimentato quotidianamente. L'Irpinia merita attenzione, cura, dedizione. È così che bisogna occuparsene. È così che continueremo a farlo - dichiara Petracca-".