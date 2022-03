Buonopane incontra Piero De Luca: "Sinergia per intercettare i fondi del PNRR" "Fondamentale cogliere le opportunità per lo sviluppo del territorio"

"Stamattina ho avuto il piacere di incontrare il Presidente della Provincia di Avellino. Abbiamo discusso delle numerose opportunità di sviluppo del territorio legate ad investimenti nelle infrastrutture e al miglioramento dei servizi ai cittadini. I fondi del PNRR consentono di realizzare progetti importanti in settori decisivi come l'ambiente, la mobilità e le scuole. Vanno però attivate le procedure necessarie ad intercettare queste risorse. Per questo, avvieremo insieme un confronto istituzionale con gli amministratori locali del territorio per verificare tutte le esigenze e le necessità di intervento anche nazionale per sostenerli al massimo nel loro lavoro quotidiano". Lo ha dichiarato in una nota l'On.Piero De Luca Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati