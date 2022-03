Ato Rifiuti, oggi le candidature. Verso la lista unica di centrosinistra Patto tra Dem e renziani, 12 consiglieri, uno ai mastelliani e uno a Festa

Si chiude oggi la partita delle candidature per il rinnovo dei vertici dell'Ato Rifiuti di Avellino. La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 9 alle ore 13, all’ufficio elettorale costituito presso la sede dell’ente d’ambito. Il Commissario straordinario Antonello Barretta ha indetto le elezioni per il 16 marzo, così come fissato dal decreto del Presidente della regione Vincenzo de Luca lo scorso 10 gennaio.

Dopo le elezioni provinciali e le note vicende congressuali del Partito Democratico irpino, lo schema che si preannuncia per l’ente d’ambito potrebbe ricalcare quello che si è stabilito per il consiglio del distretto idrico Calore Irpino, ovvero una lista unitaria con una spartizione a tavolino delle quote ai partiti. Ultime ore per limare i dettagli, dovrebbero essere 10 i consiglieri assegnati al Pd e ai renziani, con un rapporto di 6 a 4, una casella sarà occupata dal partito di Mastella, Noi di Centro, e di sicuro il capoluogo potrà esprimere un consigliere indicato dal sindaco Gianluca Festa. Tra i consiglieri espressi da Alaia potrebbe rientrare anche Giovanni D'Ercole, esponente dei Fratelli d'Italia. La presidenza dovrebbe tornare al Partito Democratico. In tutto saranno eletti 12 consiglieri. Se il patto tiene fino all’ultimo la prossima stagione amministrativa dell’Ato rifiuti potrebbe segnare una svolta sul piano della programmazione che si attende da anni sul territorio. La giunta regionale spinge per stringere i tempi Governatore, vista l’urgenza di dare finalmente un assetto compiuto al ciclo integrato dei rifiuti nei sette comprensori, anche e soprattutto realizzando le infrastrutture e gli impianti indispensabili a rendere autosufficienti i territori. Ma in irpinia resta aperta la questione del Biodigestore di Chianche contro il quale si è espresso di recente in modo netto anche il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane.