Primavera Meridionale si presenta ad Avellino L'associazione metapolitica fondata da Sabino Morano illustra la programmazione

Domani mercoledì 9 Marzo alle ore 11, presso il bar Plaza di piazza Libertà ad Avellino, l'associazione metapolitica Primavera Meridionale terrà una conferenza stampa per presentare la nascita di nuovi dipartimenti, per annunciare nuove adesioni e per illustrare il percorso di iniziative che nei prossimi mesi la vedrà impegnata in varie realtà del mezzogiorno (in questi giorni si stanno costituendo circoli anche in Calabria ed in Puglia).

Dai pericoli rappresentati dal “totalitarismo digitale” alla necessità di una impostazione fiscale sostenibile ed al passo coi tempi, dal tema della conciliabilità famiglia-lavoro alla questione della giustizia, come su tanti altri argomenti, Primavera Meridionale intende sviluppare la propria proposta da imporre al dibattito pubblico.

Continua senza sosta intanto, la capillare organizzazione dell'associazione che, la scorsa settimana, alla presenza del fondatore Sabino Morano e del prof. Sergio Barile, ha salutato la nascita del suo primo circolo territoriale nella città di Roma.