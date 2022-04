Petitto torna nel Pd : "L’unica grande casa dei democratici e progressisti" Il bentornato di Letta al Nazareno, ora il passaggio nel gruppo dem di Palazzo Santa Lucia

“Torno ufficialmente nel Pd, l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Ricevere il “bentornato” dal segretario nazionale Enrico Letta ha un sapore ancora più speciale. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto. Guardiamo al futuro e alle cose da fare con passione e impegno!"

Così il consigliere regionale Livio Petitto che annuncia il suo ingresso ufficiale nel partito avvenuto oggi a Roma con il segretrio nazionale. Dopo questo passaggio avverrà anche l'ingresso nel gruppo dem di Palazzo Santa Lucia insieme a Maurizio Petracca, Mario Casillo, Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero, Francesco Picarone, Loredana Raia.

Eletto alle regionali del 2020 con i Verdi – Partito Animalista, l'ex amministratore avellinese è stato al Nazareno per concludere quello che lui definisce “un lungo percorso” iniziato all'indomani delle regionali. Presente all'appuntamento con il segretario Enrico Letta anche il consigliere provinciale Mazzariello.

Raggiunto nella capitale il consigliere si è dichiarato molto felice dei numerosi attestati di stima giunti in queste ore da diversi esponenti del Pd, nazionale e regionale. Sul piano provinciale restano delle tensioni che hanno segnato l'esordio della nuova segreteria di pizza a Via Tagliamento, dopo che lo stesso Petitto insieme al deputato Del Basso De caro hanno tenuto una conferenza stampa a seguito delle elezioni nell'Ato rifiuti, in cui accusavano “parte del Pd di avere a cuore solo i posti di potere”.

Rispetto ai rapporti con l'amministrazione di Gianluca Festa Petitto ha ribadito “che non c'è nessuna contraddizione e non ci sarà nessuna sfiducia, abbiamo sottoscritto un patto elettorale prima con i cittadini e poi con Festa – ha aggiunto da Roma il consigliere dem – non vedo il motivo per venire meno a quell'accordo”.