Comunali, Capriglia e Flumeri hanno già i loro sindaci Picariello e Lanza hanno sconfitto il quorum, unico avversario

Capriglia e Flumeri, dove si era presentata una sola lista, hanno già i loro sindaci e si tratta di due conferme. Entrambi i comuni hanno superato infatti la soglia del 40% di affluenza, unico ostacolo per Nunziante Picariello (nella foto) e Angelo Lanza. Capriglia ha registrato alle 19 un'affluenza pari al 55.17%, mentre Flumeri del 58.81%. Possono così festeggiare le liste Bene Comune per Picariello e Progetto per Flumeri per Lanza.