Pnrr, Boccia: "Per Pd le aree interne una priorità assoluta" Il commissario: "Ridurre diseguaglianze su TPL, scuola e sanità"

"Lo sviluppo delle aree interne è una priorità assoluta per il PD e mi auguro lo sia anche per il governo. Non lo è certamente per la destra che fatica ad accettare la priorità delle risorse statali sui servizi pubblici. Le risorse del Pnrr nel 2020 sono state negoziate e ottenute dal centrosinistra proprio per ridurre le diseguaglianze su scuola e sanità pubblica e sul trasporto pubblico locale. Pnrr sul quale la destra in Parlamento aveva espresso il voto contrario. Loro adesso sul Pnrr hanno cambiato idea, meglio tardi che mai verrebbe da dire, noi, invece, sulle priorità non ci muoviamo di un millimetro e tra le priorità ci sono anche i servizi idrici. E le aree interne sono una priorità assoluta. Avellino e Benevento in particolare modo meritano un’azione forte e comune del PD a tutti i livelli da quello locale e regionale a quello centrale". Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e commissario del Partito democratico della Campania, intervenendo ad Avellino ad un'iniziativa PD su PNRR e sviluppo dell'Irpinia.