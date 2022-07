De Caro e Petitto a Boccia: "Dire che Festa non è di centrosinistra è un'eresia" Il deputato e il consigliere PD: "Noi sempre leali, il congresso del 18 marzo un punto fermo"

Solo venerdi scorso il commissario del Pd campano Francesco Boccia, da Avellino, aveva lanciato bordate contro il sindaco Festa e la componente decariana del Pd.

Stasera, al Grand Hotel Irpinia, proprio Umberto Del Basso De Caro e Livio Petitto hanno radunato i propri fedelissimi ed è stato inevitabile tornare sul clima di scontro che si è riacceso nei dem.

”L’unità è il punto di partenza, noi partiamo dal congresso del 18 marzo. Il segretario Nello Pizza è stato eletto all’unanimità, il resto è secondario. Se poi qualcuno vuole mettere in discussione l’unità andiamo in assemblea e confrontiamoci politicamente".

E poi la replica a Boccia che aveva parlato di Festa come di un sindaco non del centrosinistra. “Il sindaco di Avellino lo votò da candidato alla segreteria nazionale del Pd. Peccato che la memoria degli uomini è sempre molto labile”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Petitto. “Ho ascoltato il commissario regionale: parla di unità. Su questo siamo d’accordo. Pizza è stato eletto con i nostri voti, e così pure il presidente della Provincia. Siamo stati sempre leali, se ci sono problemi, siamo pronti ad andare in assemblea per ragionare ma dire che Festa non è del centrosinistra è un'eresia".