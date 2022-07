PNRR, la Provincia presenterà progetti sui depurazione e acquedotti Ad annunciarlo il presidente Buonopane durante l'assemblea dei sindaci a Palazzo Caracciolo

A margine dell'assemblea dei sindaci, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane ha affrontato il tema del ciclo integrato dei rifiuti e della gestione del servizio idrico. “Cercherò di spiegare lo stato dell’arte rispetto alla verifica che stiamo facendo su Irpiniambiente, un patrimonio di questa provincia, al netto dell’approvazione finale del bilancio di fine luglio. Inoltre, annuncerò la convocazione di un’assemblea che si terrà la prossima settimana per quanto riguarda i fondi del Pnrr legati alla depurazione delle acque ed alle fognature. Abbiamo questo limite in base al quale l’Alto Calore non possiede i requisiti per partecipare ai bandi e presentare progetti. Infatti, abbiamo già perso l’opportunità dei primi bandi di maggio. Oltre al danno, sarebbe una beffa. La Provincia, mettendo insieme i comuni con una convenzione ex art. 30 del TUEL riconosciuta dalla Regione, presenterà dei progetti già ad agosto su fognature e depurazione e poi, a settembre e ad ottobre, sugli acquedotti. È un’iniziativa importante per non perdere queste opportunità. Ci stiamo muovendo con gli uffici per trovare una soluzione per la gestione del ciclo integrato delle acque, indipendentemente da come si muoverà Alto Calore".