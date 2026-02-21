Frana costone Accoli ad Ariano: sopralluogo tecnico, ecco come stanno le cose

Sopralluogo da parte dell'area tecnica comunale in località Accoli ad Ariano Irpino, interessata da nuovi cedimenti. Ce ne siamo occupati martedì scorso in questo articolo. Leggi qui.
A far parlare di sè è nuovamente l'imponente costone che affaccia lungo la strada in direzione Martiri nei pressi di una piazzola e all'imbocco della stessa contrada.
Sul posto si è recato il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella, insieme al geologo Egidio Grasso.
L'esito del sopralluogo:
Si è trattato in pratica di uno scivolamento molto superficiale. Non si intravedono al momento piani di rottura. L'area è stata transennata e appena cesserà la pioggia e le condizioni meteo lo consentiranno si procederà ad una pulizia generale della zona. La situazione resterà comunque monitorata. Analoga situazione e stesso piano di azione anche lungo via Matteotti. Interventi che verranno effettuati non prima di marzo.