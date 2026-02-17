Ariano: nuove minacce dall'imponente costone di contrada Accoli La pioggia incessante delle ultime sta risvegliando situazioni già note e insidiose

Nuove minacce dall'imponente costone di contrada Accoli ad Ariano Irpino. La pioggia incessante delle ultime sta risvegliando situazioni già note e insidiose da un capo all'altro della città.

Siamo lungo la strada che dal bivio di Montecalvo Irpino, porta a rione Martiri. La piazzola che vedete nella foto fu già transennata negli anni scorsi a scopo precauzionale. Non si è fatto mai nulla qui negli ultimi venti anni. Il timore è che la situazione possa ulteriormente peggiorare nelle prossime ore.

E continua ad essere particolarmente critica e ad altissimo rischio anche l'instabilità dei vari costoni lungo l'ex strada nazionale 414. Ce ne siamo già occupati qualche giorno fa in questo articolo. Come pure in località Loreto, la strada "scorciatoria" che dalla statale 90 delle puglie, zona Variante, porta ai vari istituti scolastici in centro. Ma anche nelle altre zone rurali della città la situazione appare piuttosto critica, con cedimenti in agguato.