L'ultimo saluto a Gerarda: "Addio anima bella, ora volerai tra gli angeli" Grottaminarda, domani i funerali della 36enne, paese in lacrime

Si terranno domani, mercoledì 18 febbraio 2026, a Grottaminarda i funerali di Gerarda Spinapolice la 36enne venuta a mancare all'affetto dei suoi cari ieri, scatendando una ondata di commozione e dolore nella comuntà di Grottaminarda e sui social. Le esequie avranno luogo nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Grottamindarda domani alle ore 15, muovendo da casa della 36enne in via Fontanelle 53.

Il dolore della comunità

In paese la morte di Gerarda ha addolorato tutti. Dedita al sociale, era un'attivissima volontaria della locale pubblica assistenza.

Sui social contunuano a scorrere memorie e ricordi di una donna particolarmente amata da tanti, “Perché “? È una domanda, a cui non c’è risposta, di una comunità intera, quella della cittadina ufitana. Che si chiede come possa andarsene via una ragazza di 36 anni, “l’amica geniale” distrutti. Gerarda Spinapolice è diventata un angelo, lasciando nella d,isperazione improvvisa i genitori ed il fratello. Mentre le tante sue amiche e i suoi amici, ai quali Gerarda destinava sempre un sorriso, quella domanda continuano a farsela. Una giovane donna, Gerarda, che portava gioia in ogni posto che frequentava. E da oggi Grottaminarda è una comunità in lutto, che con commozione la ricorda. Sui social, la ricordano Nadia e Miriam, con la struggente semplicità dei giovani: “Te ne sei andata troppo presto, lasciando un vuoto che toglie il respiro. Ma la bellezza che hai seminato nei nostri animi è troppo grande per svanire con te. Resterai sempre parte di noi. Il tuo cuore, buono e generoso, continuerà a vivere in ogni gesto d’amore che ci hai donato. Avevi sempre un sorriso e un pensiero affettuoso per tutti. Resterai sempre nei nostri cuori. Ciao, dolce anima”."Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà anche vero, ma oggi il dolore è grande e il mio unico desiderio è rivederti e darti ancora un abbraccio.", Annota gerardo.