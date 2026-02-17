Commercio e tutela sicurezza consumatore: sequestro della finanza in Irpinia L’attività delle fiamme gialle ha riguardato: Avellino, Ariano Irpino e Serino

Le fiamme gialle del comando provinciale di Avellino, nell’ambito dell’esecuzione dei servizi d’istituto volti a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a sequestro oltre 40.000 prodotti, tra cui articoli di cancelleria, accessori di carnevale e per la festività di San Valentino, materiale da ferramenta e oggettistica varia, priva dei requisiti essenziali previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti.

L’attività ha riguardato ad Avellino, Ariano Irpino e Serino, nei confronti di attività commerciali che detenevano in vendita i prodotti sugli scaffali, sprovvisti delle indicazioni di legge obbligatorie.

In particolare, i militari hanno rinvenuto tale merce non riportante le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, riguardanti le informazioni circa il luogo d’origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, nonché il marchio Ce, che conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all’utilizzazione nel territorio comunitario, attestandone la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

I responsabili sono stati verbalizzati e segnalati alla C.C.I.A.A. Irpinia-Sannio per violazione agli artt. 6-7-9 del d.lgs. 206/2005 (c.d. “codice del consumo”), ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

L’attività testimonia l’impegno del corpo, diretto a contrastare in tutta l’Irpinia la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, contribuendo a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizione eque di concorrenza.