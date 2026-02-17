Voto, "Serve il campo largo, basta attese" e sabato ad Avellino arriva Mastella Il segretario cittadino di Noi di Centro, Antonio Della Porta: con l'alleanza progressista si vince

Basta indugi, si allrghi l'intesa e si apra il tavolo per il campo largo ad Avellino". Lo dice Antonio Della Porta segretario cittadino di Noi di Centro.

“Si sblocchi ogni rallentamento e si riproduca l’alleanza che ha vinto alle Regionali senza eccezioni e senza veti". Il segretario Della Porta ricorda l'appuntamento di sabato nella sala De Mita del Cacercere Borbonico con il leader di Noi di Centro Clemente Mastella. A questo proposito proprio Mastella negli scorsi giorni aveva scosso partiti e leader chiedendo direttamente al segretario regionale del Pd Piero De Luca di convocare il tavolo con tutti gli omologhi delle formazioni alleate in Regione. "Ordine del giorno chiaro: campo largo ovunque, chi pensa di giocare alle repubbliche autonome o fa prevalere gli egoismi territoriali, è fuori dal perimetro dei partiti”, spiegava il leader nazionale di Noi di Centro e sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Intanto Della Porta ritorna sui temi e argomenti delle comunali ad Avellino. "Lotta alla povertà, aree interno e lotta all'isolamento nei collegamenti saranno la priorità da portare avanti con forza e decisione. L'alleanza progressista sarà la strada da seguire per vincere alla comunali, replicando il modello Fico in regione".