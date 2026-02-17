Pullazi: "Carisma ed energia per l'Avellino Basket" "Il campionato? Equilibrato e forse è anche oltre le previsioni estive"

"Ringrazio tutti i tifosi e non vedo l'ora di iniziare questa avventura sul parquet con i miei nuovi compagni di squadra". Ecco la carica di Rei Pullazi in casa Unicusano Avellino Basket verso la gara contro l'UEB Gesteco Cividale. "Sono carico e felice di essere qui, in una piazza storica e calda. Ricordo bene l'ultima volta che ho giocato qui. Cosa potrò dare? Porto la mia esperienza e la mia energia. Conterà dare ciò che chiede coach Di Carlo. - ha spiegato il lungo biancoverde - Studierò come inserirmi bene nel gruppo per più aspetti. Conosco i ragazzi, ho parlato con il coach e darò quanto occorre alla squadra. Il coach? Mi ha chiesto di dare quello che ho dato a Trapani e a Udine: carisma ed energia. Credo che siano le cose che ho e puntiamo a vincere. Il roster ha tanta esperienza, non ho vinto solo io. Non voglio essere ripetitivo, ma voglio portare la cattiveria giusta all'interno del gruppo. Il campionato? È equilibrato anche oltre le previsioni. Bisogna ragionare di gara in gara. La sfida con Cividale? Ogni squadra gioca per un obiettivo. Ogni partita è una finale e dovremo stare concentrati per ottenere la vittoria dopo quella che sarà una battaglia per 40 minuti".