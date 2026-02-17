Calci e pugni al semaforo ad Ariano: il video diventa virale Il grave episodio è avvenuto nell'indifferenza più totale della gente

E' diventata virale in poco tempo, la clip video che ritrae una violenta lite al semaforo, non si sa per quale motivo, tra due automobilisti all'incrocio di via Maddalena ad Ariano Irpino.

I fatti secondo la polizia si sono verificati nella giornata di ieri, ma nessuna denuncia è stata presentata finora dai diretti interessati.

Nel video si nota un uomo che prende a calci il conducente di una fiat 600, il primo in fila al semaforo, il quale a sua volta tenta poi una reazione rispondendo a pugni contro l'aggressore. Non si sa se vi erano atre persone in auto.

La scena è stata ripresa dal conducente di un'auto fermo al semaforo opposto, lungo la statale 90 delle puglie in direzione Bari e interrotta allo scoccare del verde.

Ma il fatto più grave come spesso avviene in questi casi è la totale indifferenza. Nessuno tra gli automobilisti fermi, si è preoccupato in qualche modo di sedare gli animi ed evitare conseguenze ancora più serie.

Ma fortunatamente si è trattato di un episodio isolato. Ariano e forse anche l'Irpinia non è questa che vi abbiamo raccontato!