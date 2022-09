Di Battista in Irpinia presenta il suo libro "Contro!" Confronto pubblico a Cervinara nell'ambito del festival Opulentia

Appuntamento presso il Green Park di Cervinara (AV) per l'ex del Movimento Cnque Stelle Alessandro Di Battista in tour in Italia per resentare il suo libro dal titolo “Contro! Perché opporsi al governo dell’assembramento”. Contro il governo Draghi, contro il suo stesso movimento dopo la scissione, contro l'ex collega e amico Luigi Di Maio, "Dibba" spiegherà al pubblico del festival Opulentia le ragioni del suo dissenso e sarà l'occasione per parlare delle prossime politiche. A moderare l’evento sarà il direttore della manifestazione culturale della Città Caudina, Tommaso Bello.