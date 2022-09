Avellino, Gianfranco Rotondi eletto: "Buongiorno Irpinia, ora si volta pagina" "Oggi inizia un giorno nuovo. Riscatto all'Irpinia", dice Rotondi che ha ottenuto 60662 voti

Elezioni 2022, in Irpinia vince Gianfranco Rotondi per l’Uninominale Campania 2. L’esponente della coalizione del Centrodestra ottiene 60.662 preferenze con una percentuale del 32,91%. "Buongiorno Irpinia. Perché inizia un nuovo giorno. - dice Rotondi in un post su facebook -. La nostra provincia condivide una scelta di cambiamento nella quale intende far pesare le proprie aspettative. Cercherò di essere all’altezza di questa rappresentanza. E’ la sfida più impegnativa della mia non breve esperienza politica.Vorrò portarla avanti con gli amici che mi hanno sostenuto,e con quanti hanno espresso diversamente la propria preferenza. Mi congratulo con i candidati miei competitori, che hanno ottenuto risultati significativi,e sicuramente collaboreranno- nelle rispettive responsabilità- a un disegno di riscatto dell’Irpinia. Avrò piacere di incontrare la stampa oggi alle ore 11 presso il mio comitato elettorale in via Pescatori 113 ad Avellino." Così Gianfranco Rotondi. E’ un ritorno in Parlamento per Rotondi visto il passato da Ministro per l’attuazione del programma di governo dal 2008 al 2011; Deputato della Repubblica Italiana per le legislature XII, XIV, XVI, XVII, XVIII e in più Senatore della Repubblica Italiana nella legislatura XV.