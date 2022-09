Voto, Primavera Meridionale: "Grande successo del centrodestra a San Martino" La nota del consigliere comunale Carmelo Palluotto

Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Cosenza, Matera e Rotondi nel nostro collegio e per lo straordinario e sorprendente risultato di tutta la coalizione del centrodestra. Il verdetto delle urne e’ stato gratificante per il centrodestra anche a San Martino Valle Caudina, luogo storicamente favorevole alla sinistra, soprattutto in considerazione dello schieramento avverso dell’intero consiglio comunale, maggioranza ed opposizione, ovviamente me escluso. Mesi orsono, mentre imperversavano imbarazzanti ed anacronistiche manovre di tesseramento che agitavano la vita politica del paese, portando in dote al partito democratico cinquecento iscritti, ho scelto di restarmene in disparte e di aderire al percorso degli amici di Primavera Meridionale, che mi hanno accolto con favore e a cui va la mia gratitudine. Un doveroso ringraziamento anche ai tanti sammartinesi elettori del centrodestra. Sia questo l’inizio di un vero riscatto della nostra Valle, esclusa ed emarginata finora da qualsiasi dinamica di sviluppo. Per questo faccio i migliori auguri ai neo eletti del centrodestra per il duro lavoro che li aspetta. Per le nostre aree si presenta l’occasione unica del PNRR per uno sviluppo concreto e duraturo, per il lavoro e per i giovani con la speranza che non diventino ancora una volta sostanzialmente strumento per distribuire incarichi ed appalti.