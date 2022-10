Il Pd si ritrova dopo il voto: "Recuperare un campo largo contro la destra" L'analisi del segretario Pizza: "Basta guerra tra bande, serve percorso comune"

Analisi del post voto del partito democratico al Viva Hotel. Riannodare le fila del discorso interrotto a ridosso della scadenza elettorale del 25 settembre. "Questo, per noi, è soltanto un riprendere un cammino già avviato a marzo di quest'anno; quando c’è stata la mia elezione a segretario del partito” - dichiara Nello Pizza, segretario del Partito “Riprendiamo un percorso sui territori, un percorso di confronto con gli amministratori e con gli scritti. Ovviamente stiamo parlando di un percorso che ha subito qualche interruzione. Ora vogliamo richiamare all’impegno e avere ulteriori indicazioni, suggerimenti su come proseguire. I risultati si sono visti. Il Partito Democratico, da solo, non può immaginare di candidarsi a essere forza di governo. Per amministrare bisogna necessariamente confrontarsi e individuare un percorso comune con quelle forze che hanno già dimostrato di godere del sostegno della dell'elettorato. Penso al risultato conseguito a Palazzo Caracciolo per la Provincia, è da lì che dobbiamo ripartire.Lavoriamo sui contenuti, con un confronto anche aspro, ma l’unità non va messa in discussione".