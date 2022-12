Morte Gerardo Bianco, il cordoglio in Irpinia: "Addio ad un politico di razza" Il ricordo di Luca Cipriano. Il saluto di Maurizio Petracca, il cordoglio di Ciampi (M5S)

"Difficile dire addio a Gerardo Bianco, ad una personalità di tale spessore, cultura, sensibilità, onestà. Gerardo Bianco è stato un talento nella politica come nella vita per i valori che ha saputo trasmettere, per la passione che ha voluto coltivare, per la lucidità con cui ha scelto di affrontare ogni impegno pubblico che la sua lunga e prestigiosa carriera gli ha riservato. Un esempio per me, una ispirazione, un modello. Addio onorevole Bianco, addio carissimo Gerardo.". Così Luca Cipriano ricorda l'ex ministro irpino morto oggi.

Petracca: addio ad un nobile protagonista del cattolicesimo democratico

"Ho appreso con dispiacere la notizia della scomparsa di Gerardo Bianco. Con lui va via un nobile interprete della tradizione del cattolicesimo democratico italiano. Capacità di analisi, ironia gradevole, garbo istituzionale, sono queste alcune delle caratteristiche caratteriali ed intellettuali dell’onorevole Bianco che, nel corso della sua lunga carriera politica, ha ricoperto ruoli politici ed istituzionali di prim’ordine, facendo parte di quella irripetibile classe dirigente che rese centrale l'Irpinia sulla scena politica nazionale.

Ho avuto modo di sentirlo l’ultima volta in occasione della campagna elettorale per le Politiche. Anche in quell’occasione ho condiviso la sua visione e la sua riflessione. Con Gerardo Bianco va via un protagonista di una politica di cui oggi si avverte la mancanza. Resterà intatto il suo esempio di servitore delle istituzioni e di passione politica. Le mie più sentite condoglianze giungano alla sua famiglia.". Questo il ricordo di Maurizio Petracca (PD).

Ciampi: addio al politico autorevole

"La scomparsa di un protagonista della scena politica italiana come Gerardo Bianco lascia l'Italia e l'Irpinia più povere. Un uomo che ha contribuito nella cultura e nella politica allo sviluppo del Paese e alla difesa del Mezzogiorno schierandosi, anche nel suo partito, contro i potentati che tendevano a organizzare il consenso più che a dare risposte ai bisogni. Orogogliosamente, da posizioni minoritarie ma di grande autorevolezza, Bianco è stato, con pari autorevolezza, al fianco di grandi figure del cattolicesimo democratico contribuendo a definire e difendere sempre un campo politico che si opponeva alla destra. Una lezione di coerenza politica e di concretezza nel rappresentare i cittadini che è un esempio luminoso per chiunque oggi sia impegnato nelle istituzioni. La sua figura, che ha guardato con interesse anche al Movimento Cinque Stelle e al progetto di Conte, mancherà all'Italia". Così, in una nota, il consigliere regionale Vincenzo Ciampi.