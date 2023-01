Grottaminarda, mercoledi 11 La Rinascita incontra la cittadinanza Un momento per delineare e discutere del futuro cittadino

Grottaminarda - Insieme anche per il 2023 è il titolo dell’assemblea pubblica che La Rinascita ha programmato per mercoledì 11 gennaio alle ore 18:00 presso la sala Thomas Menino di Grottaminarda.

L’incontro pubblico sarà non solo un momento di aggregazione ma un confronto collettivo, in cui sarà possibile delineare e discutere sul futuro di Grottaminarda, iniziando da un’analisi su ciò che è stato fatto in questi 7 mesi, per proseguire e inserire proposte per le future azioni amministrative.

La politica proposta da La Rinascita, sia in campagna elettorale che in questi mesi di amministrazione comunale, è una politica di emancipazione basata su azioni politiche e collettive rivolta verso l’inclusione ma, soprattutto, sulla consapevolezza che si può raggiungere e concretizzare una politica identitaria e inclusiva.

Un percorso collettivo in cui le identità diventano un banco di prova grazie al confronto diretto e che mettono le basi per un’esperienza politica diversa fatta di possibilità, prospettive, dialogo e concretezze.

All’assemblea pubblica sono invitati a partecipare non solo i simpatizzanti de la Rinascita ma la cittadinanza tutta.

Se vogliamo fare grandi cose dobbiamo sempre mettercela tutta, anche oltre le forze e capacità che pensiamo di avere.

L’incontro sarà introdotto dal Sindaco Marcantonio Spera.

Interverranno: gli assessori, i consiglieri e cittadini.

Modera l’Avv. Franca Iacoviello, Capogruppo de La Rinascita in Consiglio comunale.