Provinciali, Azione Avellino: "Proseguiamo nel radicamento sul territorio" Riunione del direttivo irpino alla presenza del deputato Antonio D'Alessio

Si è svolta questa mattina la riunione del direttivo provinciale di Azione Avellino alla presenza del deputato alla Camera Antonio D’Alessio, del segretario provinciale designato Mimmo Gambacorta e del Sindaco di Castelvetere sul Calore e candidato al Consiglio Provinciale Generoso Moccia.

Dopo l'introduzione del componente del direttivo Ettore Iuspa, il quale ha illustrato la sua recente esperienza alla scuola di formazione politica di Azione svoltasi a Brescia insieme ad altri 250 giovani, la mattinata è proseguita con gli interventi dei presenti ed è stata un’occasione piacevole per discutere del futuro di Azione, partito giovane ma con una grande voglia di formare una forte comunità politica dedita alla nostra Provincia.

La politica concreta di Azione è sinonimo di attenzione per le aree interne e, la partecipazione di questa mattina di molti amministratori, lo dimostra. Le risorse per le aree interne e per il sud previste dal precedente Governo Draghi sono letteralmente tenute in ostaggio dall’attuale Governo di cui si stenta a comprendere quale sia l’agenda politica per i nostri territori costantemente minacciati da crisi economiche e dalla migrazione giovanile, oggi, a livelli altissimi.

L’obiettivo di Azione Avellino resta quello del radicamento sul territorio e di una sempre maggiore rappresentanza nelle istituzioni, come dimostrato dalla candidatura alle prossime elezioni provinciali di Generoso Moccia. Un lavoro certosino che nasce alla presenza di tanti amministratori locali tra i nostri iscritti e che vuole portare presto la politica pragmatica di Azione ai massimi livelli, anche provinciali.