Fd'I Avellino, la stoccata di Iannone: "Partito vero e congresso vero" Oggi si elegge il presidente provinciale: sfida Fruncillo-Mainolfi

Avellino al voto, partiti ancora alla ricerca dell'anti-Festa ma tanto il centrodestra quanto il centrosinistra sono lontani dal trovare la quadra. Oggi si chiude il congresso provinciale di Fratelli d'Italia all'hotel de la Ville. E' sfida Fruncillo-Mainolfi per la presidenza.

Per il senatore Antonio Iannone è un momento di svolta per il partito in città. “Siamo un partito vero, questo è un congresso vero, a differenza di quello che si è visto negli ultimi anni nei partiti di maggioranza relativa".

Il congresso è un momento dirimente anche per l'individuazione del candidato sindaco ma la scelta finale sul nome spetterà ai vertici nazionali. “Ovviamente trovandoci di fronte a una coalizione la scelta non potrà che avvenire ai vertici più alti ma sono sicuro che il nome finale vedrà Fratelli d'Italia protagonista”

Anche se lo sguardo è sempre rivolto alla competizione regionale che resta sullo sfondo. “Mettiamola così - conclude Iannone - sono per uncandidato che non sia deluchiano”.

Intanto il centrosinistra ribadisce in una nota “l'assoluta centralità della coalizione ma chiarisce dopo il forfait di Benny De Maio Nessun altro nome designato a rivestire l’incarico è stato mai pronunciato nel corso delle periodiche riunioni e quindi nessun’altra ipotesi è stata mai indicata e quantomeno discussa".