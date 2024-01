Forza Italia chiude il congresso e detta la linea: "Protagonisti alle elezioni" De Angelis confermato coordinatore provinciale, Vecchione in città.

Mille tesserati e un nuovo assetto territoriale, si è svolto oggi ad Avellino il congresso provinciale di Forza Italia che con una mozione unitaria ha eletto Carmine De Angelis coordinatore irpino degli azzurri. Una conferma per il sindaco di Chiusano San Domenico che è anche consigliere del vice presidente Antonio Tajani.

Ora si guarda alle scadenze elettorali con l'obiettivo di giocare un ruolo decisivo ad Avellino unico capoluogo al voto in Campania e nei 39 comuni irpini chiamati a rinnovare il consiglio comunale.

De Angelis ha tracciato la linea politica da seguire alle amministrative confermando la scelta di rino genovese quale candidato ideale del nuovo corso.

«Bisogna ricostruire il centrodestra guardando anche alle esperienze civiche, ma che abbiano una idea alternativa di città. Genovese è una forza, un'intelligenza e una risorsa su questo nome si trova convergenza di tutta Forza Italia e non solo, anche molte forze civiche guardano con interesse al nostro candidato, su queste basi possiamo costruire un'alternativa vincente e seria”.

Anche Martusciello si sofferma anche sulle amministrative della città di Avellino ma non manca di lanciare stoccate agli alleati meloniani: ««Penso che Fratelli d’Italia stia cercando la sua identità: ha cambiato coordinatore provinciale che viene da un altro partito (Forza Italia per la precisione ndr) e preso un consigliere regionale che stava con il centrosinistra (il riferimento è a Livio Petitto). Dovrebbero capire prima dove andare e poi ragioneremo insieme sul comune di Avellino. Io spero che il centrodestra arrivi unito. Ci sono tutte le condizioni affinché si vada insieme e si faccia la stessa scelta in anticipo sugli avversari e in pieno accordo nella coalizione”.

Con De Angelis anche Anna Maria Vittoria Vecchione che è stata confermata coordinatrice cittadina di Avellino.

E' stato eletto anche il coordinamento degli azzurri in Irpinia che sarà così composto: Alessia Castiglione, Giuliana Franciosa, Giovanni De Guglielmo, Generoso Nardiello, Lorenzo Martignetti, Michela Guarino, Ermelindo Romano, Pietro Spatola, Soccorso Giarletta, Giordano De Stefano, Donato Cataldo e Antonio Bossone.