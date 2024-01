Avellino al voto, si rafforza Genovese. I 5 stelle vogliono il preside Caterini Forza Italia e FdI hanno scelto. Centrosinistra ancora in stand-by

Dal congresso di Forza Italia l'indicazione di Rino Genovese per le prossime amministrative ad Avellino. Al Carcere Borbonico è arrivata la svolta nel centrodestra, in attesa di capire cosa farà la Lega. Anche Fratelli d'Italia ha fatto chiarezza con una nota. “L’intero circolo cittadino e la sua dirigenza locale apprezzano la scelta di campo e di uomini che Fratelli d’Italia ha compiuto in maniera netta e pubblica mettendo fine a paventati appoggi diretti o indiretti al sindaco in carica. Rino Genovese incarna perfettamente lo spirito di rinnovamento di cui ha bisogno la città per voltare pagina. Capacità, senso della misura, cultura e soprattutto amore per questa sua terra fanno di lui il migliore candidato possibile e l’incarnazione di tutto ciò che deve essere il sindaco della città capoluogo”. Intanto, sull'altro fronte, il centrosinistra è ancora alla ricerca di un candidato sindaco dopo il forfait di Benny De Maio. E' forte il nome di Antonio Limone su cui però deve esserci una chiara e ampia convergenza. I Cinque Stelle dal canto loro premono per il preside Pietro Caterini.