Avellino al voto, centrosinistra: "Candidato sindaco in tempi brevissimi" In serata nuova riunione delle forze della coalizione

I rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni impegnate nella coalizione di centrosinistra – Pd, M5S, Sinistra italiana-SiPuò, App e Controvento – hanno avviato la fase organizzativa in vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino. Dopo aver preso in esame le ipotesi di candidatura alla carica di sindaco e aver assunto l’impegno di definire la questione in tempi brevissimi, nel corso della riunione di questa sera è stata aperta la discussione sui criteri e le modalità dell’allestimento delle liste degli aspiranti al consiglio comunale. Gli esponenti del centrosinistra cittadino hanno voluto ribadire che sarà determinante manifestare anche nelle candidature dei consiglieri gli elementi di qualità compresi dalla piattaforma programmatica elaborata dopo le assemblee tematiche. Sarà questo il vincolo determinante e il tratto di novità politica della coalizione che dovrà essere impersonato innanzitutto dal candidato sindaco.