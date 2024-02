"Quella di De Luca è una guerra personale: ha perso contatto con la realtà" Così Ines Fruncillo, Presidente Provinciale per Avellino di Fratelli d’Italia

«Il Governatore Vincenzo De Luca ha perso decisamente il filo. Se fino a qualche giorno fa, ci limitavamo a denunciare la sua fallimentare azione politica, che si trascina stancamente da anni, per la Regione Campania, adesso dobbiamo davvero pensare che a livello umano sta oltrepassando ogni limite, e che ha perso decisamente il filo.

Le sue offese nei confronti del Presidente del Consiglio, la sua mancanza di rispetto, non fanno più notizia, ma rappresentano di certo uno spettacolo indegno da cui qualsiasi partito sarebbe tenuto a prendere le distanze, il Pd con la Schlein in primis.

Naturalmente non possiamo che giudicare indecoroso lo spettacolo della giornata da lui promossa, con tanto di “plauditori” al seguito, usando indebitamente l’immagine dell’Anci e della Regione Campania. Un disonore, di certo, per gli amministratori che lo hanno affiancato.

Il turpiloquio e il vittimismo di De Luca rappresenta la dimostrazione plastica della inesorabilità del suo tramonto: De Luca aveva in passato consenso e discrete capacità retoriche; il primo lo ha ormai perduto da tempo, con la performance dialettica di oggi si evidenzia l'esaurimento delle seconde. Siamo al cospetto di un signore che dovrebbe pensare a riposarsi, anche per il suo bene, non solo per quello dei cittadini campani».

Così Ines Fruncillo, Presidente Provinciale per Avellino di Fratelli d’Italia