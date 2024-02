Renzi: "Mi candido in ogni circoscrizione, si parte da Avellino" Renzi. Rimettersi in gioco alla soglia dei cinquant’anni costa fatica ma è bellissimo

"Partiremo dopo la Leopolda per un viaggio in tutte e cento le province come nel 2012 - aggiunge - Toccheremo come prima provincia Avellino.È il simbolo di un riscatto possibile, di una terra che va rimessa al centro delle politiche europee, di un luogo che deve tornare a crescere con infrastrutture e investimenti.L’ultima provincia che visiteremo - a inizio giugno - sarà Lodi, l’epicentro del Covid. Laddove tutto è cominciato, là finiremo una campagna in cui la richiesta del Mes sanitario sarà solo una parte delle nostre proposte sulla sanità.Staremo nelle grandi città, certo, ma partiremo e chiuderemo nelle realtà più piccole. E toccheremo tanti paesi.Scarpe comode, amici, è il momento di rimettersi in cammino! Non ho nulla da darvi se non la certezza che mi spenderò al 100% perché vinca la politica e non l’ideologia.Non ho nulla da chiedervi se non la vostra compagnia. I vostri consigli. Il vostro affetto.Lo stare insieme e il dividere l’essenziale per un obiettivo che non coinvolge me: coinvolge tutti.Rimettersi in gioco alla soglia dei cinquant’anni costa fatica.Ma è bellissimo se fatto con il cuore".