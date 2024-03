Avellino, alle amministrative anche una lista del Pci: "Aperti al dialogo" Confronto senza pregiudiziali con tutte le forze democratiche ed antifasciste di Avellino

Il comitato direttivo della sezione "Enrico Berlinguer" del PCI di Avellino ha deciso all'unanimità di presentare una propria lista alle prossime elezioni amministrative di Avellino. E' quanto si legge in una comunicazione ufficiale: "Questa decisione - continua la nota - scaturisce dall'esigenza di contribuire ad imprimere alla vita politico-amministrativa di Avellino una svolta radicale per salvare la nostra città dal degrado e dall'abbandono in cui è precipitata e che è conseguenza della disamministrazione attuale che ha toccato livelli inimmaginabili. Occorre perciò costruire uno schieramento democratico-civico che si impegni nella realizzazione di un coraggioso ed organico programma di rinascita della città".

"Questo programma deve trovare la sua immediata, forte e credibile identificazione nel candidato sindaco, il quale, proprio per queste ragioni, non può essere che un nome nuovo. Il che vuol dire che tutti i nomi messi in circolazione, per motivi evidenti, sono da scartare. Il PCI di Avellino è disponibile ad aprire un dialogo e un confronto senza pregiudiziali con tutte le forze democratiche ed antifasciste di Avellino".