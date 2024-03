Accesso agli asili nido, ecco i voucher regionali. "Così sostegno alle famiglie" Il consigliere regionale del Pd Maurizio Petracca informa le famiglie del servizio

"Ecco l'avviso pubblico "Voucher per l'accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l'abbattimento della retta – Anno 2023/2024".

I destinatari sono le famiglie, anche monogenitoriali, residenti nella Regione Campania, con minori a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi.

Le domande, che saranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi, potranno essere presentate a partire da domani, 5 marzo 2024, e sino alla data del 19 aprile 2024 sulla piattaforma dedicata al Servizio Digitale. Grazie ad un link con tutta la modulistica da scaricare, i potrà presentare la richiesta.

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato unicamente per il pagamento della retta di frequenza presso gli asili nido ,pubblici e privati, in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 11/2007 e Regolamento 4/2014. Nel link che troverete nel primo commento c'è l'elenco con tutti i nidi autorizzati. Gesti concreti a sostegno delle nostre famiglie!". Con un comunicato il consigliere regionale Maurizio Petracca, informa i cittadini dell'avviso pubblico.