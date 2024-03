Europee, Forza Italia lancia D'Agostino: sarà candidato al Sud Il presidente dell'Avellino era stato parlamentare nel 2013 con Scelta Civica

Il presidente dell'Us Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, sindaco dal 2021 di Montefalcione, in provincia di Avellino, sarà candidato alle elezioni europee nella lista di Forza Italia nella Circoscrizione meridionale. Lo ha annunciato il leader del partito, Antonio Tajani, nel corso della sua visita a Napoli. D'Agostino, 63 anni, sposato, cinque figli, è stato parlamentare eletto nel 2013 con Scelta Civica. È a capo di un gruppo imprenditoriale nel settore dei grandi lavori stradali e ferroviari e in quello delle energie alternative.

Martusciello e De Angelis: siamo un partito radicato

“Siamo ben lieti di salutare la candidatura per le elezioni Europee in Forza Italia del Presidente Angelo Antonio D’Agostino. La sua candidatura rappresenta l’attenzione del partito per la Provincia di Avellino e permetterà a Forza Italia, che sta già dimostrando di essere forza attrattiva, di essere più radicato e più forte”.

Così salutano la candidatura di D'Agostino nelle liste Europee di Forza Italia, il coordinatore regionale e capo delegazione europeo On. Fulvio Martusciello e il segretario provinciale, nonché consigliere giuridico del Vice Presidente On. Tajani, Carmine De Angelis.