Azione con Calenda, convegno ad Ariano Irpino con Mara Carfagna L'appuntamento è per venerdì 19 aprile alle ore 18

Mara Carfagna, Presidente di Azione con Calenda e Ministro del Sud e della Coesione Territoriale del Governo Draghi, concluderà i lavori del Convegno "Sud. Interno. Dimenticato." che si terrà ad Ariano Irpino venerdì 19 aprile alle 18, presso il Museo Civico e della Ceramica.

Hanno assicurato la propria partecipazione Gerardo Canfora, Rettore dell'Università del Sannio che si soffermerà sul ruolo dell'Università come motore di sviluppo per le aree deboli, Marco Bussone, presidente dell'Uncem, associazione nazionale che riunisce le Comunità Montane, impegnato a sollecitare il rilancio dei servizi nei comuni di montagna e delle aree interne, Zaccaria Spina, presidente della Comunità Montana del Fortore, che presenterà le linee di sviluppo del Fortore Beneventano, una delle 43 aree interne varate nel 2022, Rino Buonopane, presidente della Provincia di Avellino, che presenterà il progetto del completamento del Castello di Gesualdo, finanziato per 4 milioni di euro con i fondi dell'avviso "Infrastrutture sociali di Comunità" e Paolo Russo, responsabile Mezzogiorno di Azione con Calenda, che nello scorso Governo ha coordinato le attività riguardanti le Zone Economiche Speciali e i Contratti Istituzionali di Sviluppo. Una occasione di approfondimento sulle aree interne del Sud confrontando fatti e opinioni.