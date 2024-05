Mercogliano: lavoro, giovani e turismo, Alberico Valente in campo con D'Alessio La squadra del sindaco uscente si arricchisce di nuovi elementi: al voto il giovane imprenditore

Nel segno della continuità ma con lo sguardo volto alla rinnovamento. La squadra del sindaco uscente Vittorio D'Alessio si arricchisce di nuovi elementi.

Pronto a scendere in campo con la voglia di impegnarsi per la sua Mercogliano, Alberico Valente, giovane imprenditore, farà parte del progetto politico di D'Alessio che si avvia al rinnovamento con le elezioni dell'8 e 9 giugno.

Per Valente è la sua prima esperienza a servizio della comunità mercoglianese, ma la sua storia familiare racconta invece da sempre l'impegno nell'amministrazione comunale.

Quindi, dettato dalla voglia di impegnarsi per la sua città, Valente è pronto a dare nuova linfa al territorio. “Voglio essere al fianco del sindaco D'Alessio per dare il mio contributo nel segno della continuità e per portare rinnovamento, soprattutto per quanto riguarda le politiche giovanili, al fianco dei cittadini”.