Fratoianni (Si): addio Aurisicchio, compagno e amico piacevole e colto Il segretario di Sinistra Italiana mi mancheranno anche le cene insieme, ciao Raffaele

"Ieri se ne e' andato Raffaele Aurisicchio. Un compagno e un amico. Se ne e' andato troppo presto e troppo velocemente". Lo scrive sui social il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Aurisicchio aveva 70 anni ed era stato segretario dei Democratici di Sinistra dell'Irpinia, poi deputato dell'Ulivo nel 2006. Dopo aver aderito a Sinistra Ecologia Liberta' di Nichi Vendola ne fu eletto segretario provinciale ad Avellino. Aveva poi aderito a Sinistra Italiana della quale e' stato presidente dell'assemblea regionale campana. "L'ultima volta che sono stato ad Avellino per la campagna elettorale non sono riuscito a vederlo. E la sua assenza gia' si faceva notare. Raffaele", ricorda Fratoianni: "Era un compagno di cui sentivi sempre la presenza, piacevole intelligente e colta. Gia' parlamentare ora era il presidente dell'assemblea regionale di Sinistra Italiana. Capitava talvolta che mi chiamasse per dirmi la sua - prosegue il leader di SI - su una questione in particolare o per suggerire qualcosa su come rendere piu' efficace l'iniziativa del partito. C'era sempre Raffaele. D'accordo o meno che fossimo avevo sempre l'impressione chiara di parlare con una persona che non ti faceva mai mancare la solidarieta' e il sostegno. Un'idea della politica come costante impresa collettiva. Mi manchera' molto - conclude Fratoianni - e moltissimo manchera' ai suoi compagni e alle sue compagne. E mi mancheranno anche le cene insieme dopo ogni riunione o iniziativa fatte di chiacchiere e sorrisi. Ciao Raffaele"