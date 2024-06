Avellino: ecco il dato finale dell'affluenza per Europee e Comunali Le percentuali alle 23 e quelle precedenti tra capoluogo e provincia

Primi dati relativi alle ore 23 con dato parziale. Per le Europee in provincia di Avellino (497 sezioni su 501) ha espresso il voto il 46,95 per cento degli aventi diretti (il dato finale precedente era stato del 54,10). Nel capoluogo ha votato il 70,73 per cento (precedente 73,59). Per le Comunali ad Avellino, unico capoluogo di provincia al voto in Campania, ha espresso il voto il 69,34 per cento (nel 2019 aveva votato il 71,70).

Elezioni Comunali 2024

Affluenza (finale)

Comune di Avellino

Domenica ore 23: 69.34

Dato finale precedente: 71,70

Sabato ore 23: 24,17

Domenica ore 12: 36,67

Domenica ore 19: 56,69

Elezioni Comunali 2024

Affluenza

Provincia di Avellino

Domenica ore 23 (sezioni 203 su 205): 65,05

Dato finale precedente: 65,06

Sabato ore 23: 22,29

Domenica ore 12: 35,23

Domenica ore 19: 54,53

Elezioni Europee 2024

Affluenza (finale)

Comune di Avellino

Domenica ore 23: 70,73

Dato finale precedente: 73,59

Sabato ore 23: 24,61

Domenica ore 12: 37,37

Domenica ore 19: 57,67

Elezioni Europee 2024

Affluenza

Provincia di Avellino

Domenica ore 23 (sezioni 499 su 501): 47,08

Dato finale precedente: 54,21

Sabato ore 23: 13,32

Domenica ore 12: 22,32

Domenica ore 19: 37,14

