Avellino, comunali con 7 candidati sindaco: lo spoglio e risultati in diretta Primissimi dati dal capoluogo per le elezioni amministrative 2024. Scrutini in corso

Avellino al voto , con sette candidati sindaci per una poltrona da primo cittadino. Lo spoglio elettorale è iniziato puntuale nelle 72 sezioni cittadine. Chiuse le urne per le elezioni europee, l’attenzione è tutta puntata sull’unico Capoluogo della Campania al voto in questa tornata.

Si procede a rilento per l’elezione del nuovo sindaco al Comune di Avellino e il quadro che si profila è quello di una possibile sfida al ballottaggio tra due dei tre candidati che stanno raccogliendo più voti: Laura Nargi, Antonio Gengato e Rino Genovese.

Alle urne il 69,35% degli aventi diritto, meno del 2019 (cinque anni fa il dato relativo all'affluenza fu del 71,70%). Nel capoluogo irpino il 70,72% degli elettori ha invece votato per le europee. In corsa ci sono la vicesindaca uscente Laura Nargi, sostenuta da Davvero AVELLINO, Siamo AVELLINO, W la Libertà, per il campo largo di centrosinistra Antonio Gengaro - di Pd, M5s, App - AVELLINO Progetto Partecipato - +Europa e Controvento - Alleanza Verdi-Sinistra - Si può - e per il centrodestra Rino Genovese - con Patto civico AVELLINO, Forza AVELLINO, Cittadini in Movimento, Moderati e Riformisti, La Rondine. Fratelli d'Italia corre in solitaria a sostegno di Modestino Iandoli. Tra i candidati anche Aldo D'Andrea (Unità popolare), Vittorio Boccieri (Paf-Progetto AVELLINO Futura) e Gennaro Romei (Unione di Centro).

Alle ore 16.50:

sono 1.472 le preferenze espresse per Laura Nargi – candidata con le liste Siamo Avellino, Davvero e Viva la Libertà - 1.372 per Antonio Gengaro – aspirante fascia tricolore per il centrosinistra - e 1.074 per Rino Genovese, in corsa con Patto Civico per Avellino.

Si tratta di dati parziali, inziali lo spoglio entra nel vivo ed è solo una la sezione scrutinata.