Comunali a Salza Irpina è Luigi Cella il sindaco: eletto con 468 voti Riconferma per il sindaco uscente

Salza Irpina ha il suo nuovo sindaco. Con 468 voti e la sua squadra "Insieme per Salza" Luigi Cella ha vinto la tornata elettorale, giocata contro i candidati sindaco Silvia Mordenti (La Sveglia) e Danilo Strippoli (La Sveglia). Una preferenza da plebiscito per Cella che ha ottenuto oltre il 94 per cento dei consenti. Voti a valanga che lo decretano la sua riconferma. 25 voti, un consenso del 5,04% e tre 3 seggi per Mordenti. 3 i voti per Strippoli.