Schlein ad Avellino per Gengaro: "Con Tonino questa città volterà pagina" Folla in piazzetta Agnes per la segretaria dem. Gengaro a Rotondi: la sinistra di base mai a destra

Bagno di folla in piazzetta Agnes per la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein al comizio per sostenere la candidatura a sindaco di Antonio Gengaro verso il ballottaggio. Era stato proprio Gengaro ad infiammare il popolo Pd con un discorso molto accorato e deciso. Nel mirino è finito anche il deputato di destra Gianfranco Rotondi che "mandammo in esilio a Rho nel '96 perché candidammo una personalità come Antonio Maccanico. Ora è tornato ma si ricordi Gianfranco che siamo noi gli eredi della sinistra di base e non andremo mai a destra!". Poi, dopo aver ricordato che "noi domenica non andremo al mare e che la nostra amministrazione non truccherà concorsi e appalti" mentre "loro (riferendosi alla passata giunta) hanno truccato persino il ferragosto", la conclusione: siamo come ai tempi del referendum tra Repubblica e Monarchia. E noi siamo la Repubblica".

La Schlein dal palco: "No allo spacca Italia"

La segretaria dem dopo aver sottolineato che con "Gengaro Avellino potrà voltare pagina" ha toccato i temi nazionali che stanno caratterizzando il suo tour in particolare al Sud: difesa della sanità e della scuola pubblica, lavoro e salario minimo e lotta per i più deboli "a cui bisogna sempre tendere una mano".

"Domani saremo in piazza a Roma - ha detto la leader Pd - con tutte le opposizioni per manifestare contro il premierato e l'autonomia differenziata: spaccano ulteriormente il Paese e rendono più difficile l'accesso alla sanità pubblica a milioni di cittadini. Sanità pubblica che questo governo sta tagliando".

"Manifestare con noi significa difendere la Costituzione e l'unità nazionale", ha detto la segretaria dem. Quanto alla sfida di domenica e lunedì prossimi, per Schlein "in questa città c'è da vincere una importante sfida per il futuro: ci teniamo moltissimo a sostenerti per accendere insieme una speranza", ha detto la segretaria a Gengaro.