Avellino al ballottaggio, Nargi dice sì a un patto programmatico con Genovese Si rafforza il raggruppamento dell'ex vicesindaca che trova l'intesa con il giornalista Rai

"Accolgo con favore la proposta di un’intesa programmatica per una visione condivisa del futuro della città, avanzata dal leader del “Patto civico”, Rino Genovese. Ritengo, infatti, che siano molteplici i punti di contatto tra la mia e la sua proposta politica per realizzare il buon governo della nostra amata Avellino".

Lo dichiara la candidata a sindaco di “Siamo Avellino”, “Davvero” e “Viva la Libertà”, Laura Nargi.

«In queste settimane – prosegue Nargi – ho anche apprezzato lo stile ed il garbo istituzionali che hanno caratterizzato il modo in cui Genovese si è rapportato alla campagna elettorale. Ci accomunano, infine, la connotazione civica delle nostre liste e la forte distanza che esse esprimono da un sistema partitico, quello della sinistra che ha imposto Gengaro, sempre più autoreferenziale e distante dalle reali esigenze

dei cittadini".