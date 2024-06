Avellino, la Lega lascia libero il proprio elettorato per la scelta del sindaco La nota del coordinatore provinciale Salvatore Vecchia

"In riferimento alla nota diramata da Luigi Barone si precisa che la stessa rappresenta una posizione personale e non impegna la Lega di Avellino che si esprime attraverso il coordinamento provinciale e il coordinamento cittadino.

La Lega ha partecipato alla competizione elettorale per il Comune di Avellino senza una propria lista di partito. Strumentalizzare le dichiarazioni di Barone, pertanto, è esercizio di cattivo gusto. La Lega, rispetto alle vicende del ballottaggio, ha lasciato libero il proprio elettorato certa che saprà valutare autonomamente il candidato migliore, capace di esprimere proposte più coerenti con le posizioni del partito". Così Salvatore Vecchia - coordinatore provinciale di Avellino della LEGA