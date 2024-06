Ciampi (M5S): "Gli avellinesi hanno scelto la continuità col sindaco arrestato" Duro commento al voto del consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle

Una sconfita è una sconfitta. Ma Vincenzo Ciampi, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, non ci sta a restare in silenzio. E ammette: "I cittadini di Avellino, coloro che hanno scelto di esercitare il proprio diritto/dovere di voto, hanno deciso per la continuità. La continuità con l’amministrazione uscente, il cui Sindaco, indagato per associazione a delinquere, è ai domiciliari. I cittadini hanno eletto come nuovo sindaco un altro indagato per associazione a delinquere, dimostrando di considerare la vicenda giudiziaria irrilevante per la loro decisione e per il ruolo di Primo Cittadino. Personalmente, non sono d'accordo, per me la vicenda giudiziaria è rilevante".

"È fondamentale - aggiunge Ciampi - rispettare ed accettare sempre la volontà popolare, anche quando non la si condivide. Di conseguenza, il nuovo sindaco non mi rappresenta. Tuttavia, per il bene della città e dei suoi abitanti, spero in un governo efficiente e positivo. Le aspettative sono alte e i cittadini meritano un’amministrazione capace e onesta che sappia affrontare le sfide future e migliorare la qualità della vita di Avellino".

"In conclusione - spiega Ciampi - mentre accetto la decisione della maggioranza, rimango critico riguardo alle implicazioni etiche e legali di tale scelta, auspicando comunque il meglio per la nostra comunità".