Avellino, De Angelis vice Martusciello: Forza Italia verso il commissariamento Già nella giornata di lunedì Fulvio Martusciello annuncerà le nomine poi si andrà a congresso

Forza Italia va verso il commissariamento in Irpinia. La svolta determinata - come si legge in una nota "a seguito delle dimissioni da coordinatore provinciale di Forza Italia del professor Carmine De Angelis nominato vice coordinatore regionale con delega al programma". Il partito campano ha dunque avviato l'iter per la nomina del nuovo coordinatore provinciale.

Il coordinatore regionale - conferma il partito degli azzurri - proporrà alla segreteria nazionale il nome di uno o più commissari nelle more dello svolgimento del tesseramento al fine di celebrare il congresso provinciale nel mese di dicembre 2024. Già nella giornata di lunedì Fulvio Martusciello annuncerà la nomina dei commissari che condurranno il partito al congresso