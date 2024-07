Avellino, giunta tecnica? "Così la Nargi tradisce gli impegni elettorali" Duro atto di accusa di Luca Cipriano del Pd verso la sindaca: "Ha detto bugie"

"La giunta tecnica è solo la prima delle bugie del neo sindaco di Avellino, Laura Nargi. Aveva promesso in campagna elettorale continuità con l'Amministrazione Festa aveva promesso continuità con il programma del sindaco dell'ex sindaco Gianluca Festa, ne aveva promesso continuità a tutti quegli assessori e consiglieri che si erano ricandidati per tornare a governare la città. Ed ecco adesso che tutto questo viene smentito clamorosamente". E' il duro atto d'accusa di Luca Cipriano intervistato da Rossella Strianese nel tg di Otto Channel, canale 16, sulla situazine che si vive al comune di Avellino.

"Quindi - ha aggiunto - la prima bugia del sindaco raccontata agli avellinesi: si profila, sembrerebbe, una giunta completamente tecnica. Sembrerebbe una bocciatura totale verso quell'amministrazione e quegli amministratori che con Laura Nargi hanno guidato la città di Avellino negli anni bui. Devo dire del sindaco Gianluca Festa".

"Altra bugia - ha spiegato Cipriano - è quella della giunta a tempo. Il sindaco Nargi parla di un'amministrazione che partirà con una giunta tecnica che però ha il tempo limitato alla scadenza. Sembra poco meno di sei mesi o di un anno. Ebbene, anche questo non torna. È un'altra bugia che si sta raccontando agli avellinesi. Se c'è l'esigenza di discontinuità duri per cinque anni, quindi il sindaco presenti una giunta tecnica che rimanga in carica cinque anni, ovvero l'intera consiliatura. Non può esistere una discontinuità a fasi alterne. Non è immaginabile riprendere, diciamo in qualche modo in giro nessuno con una Giunta tecnica che possa rimanere in carica solo pochi mesi e che poi lasci spazio a quegli assessori che Nargi adesso sta bocciando proclamando appunto una finta discontinuità quindi troppe bugie", alla vigilia di questo Consiglio comunale (programmato per il 29) che si annuncia interessante ma infuocato.